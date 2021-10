[아시아경제 김종화 기자] 현대리바트가 운영하는 미국 프리미엄 주방용품 브랜드 '윌리엄스 소노마(Williams sonoma)'는 집에서 빵이나 케이크를 만드는 홈베이킹족을 겨냥한 베이킹 용품 할인 행사를 이달 말까지 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사에서는 빵틀, 제빵컵, 베이킹 믹스, 시럽 등 윌리엄스 소노마 베이킹용품 40여종을 20% 할인해 판매한다. 대표 상품은 골드터치 프로 6컵 머핀(3만1900원), 골드터치 프로 마들렌 팬(3만9900원), 윌리엄스 소노마 파운드 케익 믹스(2만원) 등이다.

현대백화점 압구정본점·더현대 서울·목동점·대구점과 현대프리미엄아울렛 김포점에 위치한 윌리엄스소노마 매장 5곳과 온라인몰에서 구매할 수 있다.

