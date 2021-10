[아시아경제 공병선 기자] 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 2,500 등락률 +2.36% 거래량 385,336 전일가 106,000 2021.10.26 15:30 장마감 관련기사 현대중공업, 9월 수주 125억1300만원…전년比 310.26% ↑현대重그룹 임원인사…부사장 7명·전무 13명 승진현대건설기계, 중남미서 3억달러 판매실적 달성…역대 최대 close 은 이상균 대표이사를 신규 선임하고 기존 한영석 대표이사 체제에서 한영석, 이상균 각자 대표이사 체제로 변경된다고 26일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr