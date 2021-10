국민의힘 본경선 여론조사 '4지선다형' 채택… "후보들 의견 다 수렴"(종합)

일대일 양자대결 전제로 '경쟁력' 질문

각 후보 이견 속 선관위 결단

국민의힘 선거관리위원회 산하 여론조사 소위위원장인 성일종 의원이 26일 선관위 회의를 마친 뒤 결정내용을 브리핑하고 있다. [이미지출처=연합뉴스] 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 대선 후보를 결정하는 본경선 여론조사 방식으로 '4지선다형'을 채택했다. 다만 본선 경쟁력을 반영하기 위해 질문 문항에서 '가상 양자 대결'을 전제로 네 후보 중 누가 경쟁력이 있는가를 묻겠다는 방침이다.

국민의힘 선거관리위원회 여론조사소위원장을 맡고 있는 성일종 의원은 26일 선관위 회의를 마치고 기자들과 만나 "일대일 가상대결을 전제로 해서 질문을 하고 본선 경쟁력을 묻는 방식으로 마무리를 했다"고 밝혔다.

선관위 측 설명을 종합해보면 본경선 여론조사 질문 문항은 '이재명 더불어민주당 대선 후보와 누가 가장 경쟁력이 있는지'와 함께 '이재명 vs 윤석열', '이재명 vs 유승민', '이재명 vs 원희룡', '이재명 vs 홍준표'를 함께 묻는 방식이 될 것으로 보인다.

이어 선택지에는 국민의힘의 네 후보 이름을 각각 묻는 4지선다형 방식이 될 것으로 예측된다.

이 같은 결정에 대해 성 의원은 "정홍원 선관위원장이 전에 발표할 때 일대일을 묻겠다고 말씀했고, 본선 일대일에 대한 문항을 묻고 본선 경쟁력이 네 후보 중 누가 있는가에 대해 묻겠다고 한 말씀을 담았다"고 설명했다.

또 "가장 중요한 정권교체에 초점을 맞췄다는 말씀을 드린다"며 "또 선거 이후에도 우리가 국민 여망을 받들어서 하나의 단일 대오를 이뤄서 원팀으로 가겠다는 정신에 가장 적합하도록 오늘 결론이 났다는 말씀 드린다"고 강조했다.

질문 문항을 두고 각 후보 간 이견이 있었던 것과 관련해선 "앞서 세 번에 걸쳐 후보들의 의견을 다 수렴했다"며 "캠프 측 의견과 전문가 의견을 다 더해서 선관위가 마지막으로 의결한 것"이라고 말했다.

그동안 여론조사 방식을 둘러싼 후보 간 이견은 여전히 컸다. 윤석열 전 검찰총장 측 김장수 정책총괄팀장은 선관위 회의에 앞서 "선관위에서 최근까지 논의된 게 본선 경쟁력을 측정하자는 것이었는데, 4지선다는 본선 경쟁력을 측정할 때 매우 좋지 않은 방식"이라며 "본선 경쟁력을 따져보려면 이재명 더불어민주당 대선후보와 붙었을 때 누가 더 나은지를 묻는 양자 가상대결이 적합하다"고 밝혔다. 그러면서 "4지선다형으로 하자고 하면 역선택 방지 조항을 넣어야 한다"고 덧붙였다.

반면 홍준표 의원 캠프의 공동선대위원장인 이언주 전 의원은 이날 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 양자대결 방식을 비판하면서 "한 사람(후보)씩 계속 바꿔가면서 물어보게 되면 응답률 등에서 편차가 생긴다"며 절충안으로 논의되는 역선택 방지조항에 대해서도 "선례가 없다. 이미 넣지 않기로 이야기가 끝난 것"이라고 지적했다.

당 지도부도 선관위에 ‘4지선다형’으로의 결단을 요구했다. 이날 이준석 국민의힘 대표는 서울 국립현충원 박정희 전 대통령 묘역 참배 후 기자들과 만나 "전례 없는 안이 나오면 나중에 어떤 결론이 나더라도 상당히 혼란에 빠질 것"이라며 4지선다형에 동조하는 입장을 표했다. 김기현 국민의힘 원내대표도 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "우리가 해 왔던 전통적 방식이 합리적 방식이라고 보기 때문에 선관위가 원만하게 잘 처리해주길 기대한다"고 압박했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr





