전라감영 완전복원·전주부성 복원 ‘시동’

전주시, 전라감영 완전복원·전주부성 역사 재창조위원회 위촉식 열어

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전라감영의 서편부지를 포함한 완전복원과 성곽 일부가 발견된 전주부성의 복원을 위한 첫 발이 내딛었다.

전주시는 26일 전라감영 선화당에서 역사·고건축·도시계획·콘텐츠 등 분야별 전문가들이 참여하는 ‘전라감영 완전복원·전주부성 역사 재창조위원회’의 첫 회의를 개최했다.

이날 출범한 재창조위원회는 고건축, 고고학, 도시계획, 도시재생, 역사, 콘텐츠 전문가들을 비롯해 시의원, 행정 관계자 등 총 14명으로 구성됐다.

재창조위원회는 향후 2년 동안 분기별 전체회의와 월별 실무회의를 통해 전라감영 및 전주부성 복원사업 수행을 위한 객관성을 확보하고 다양한 분야의 전문가로부터 진정성을 갖춘 복원 방향을 정립해 나가게 된다.

특히 전주시는 지난해 선화당을 비롯한 6개 건물 등 동편부지에 대한 복원이 완료된 전라감영에 대해서는 위원회와 함께 서편부지 및 남편부지의 복원 방향과 활용 방안을 중점적으로 논의해 한옥마을~풍남문~전라감영~풍패지관을 연결하는 구도심 핵심공간으로 육성할 세부 추진계획을 마련키로 했다.

또한 전주부성에 대해서는 최근 발굴조사를 통해 북서편(옥토주차장)과 북동편(한국전통문화전당)에서 성곽의 기초부분이 확인된 만큼 부지 매입 작업을 통해 성곽 및 성문 복원사업에 박차를 가할 방침이다.

전주시는 재창조위원회에서 나온 의견들을 바탕으로 추가 복원사업을 시행해 구도심 일원을 역사문화공간으로 조성, 호남권 대표 문화기반시설을 마련하고 각종 문화유산과 연계한 관광자원 및 역사교육장으로 활용해 나갈 계획이다.

나아가 전라북도의 역사성을 새롭게 재조명하고 전주시민의 자긍심을 높이는 계기도 마련키로 했다.

김승수 전주시장은 “전라감영 완전복원과 전주부성 복원은 전주의 천년을 잇는 또 다른 천년의 시작”이라며 “단순한 건물 복원이 아닌 전주의 정신과 역사를 복원하여 그 가치를 후대에 전하도록 전문가들과 함께 최선을 다할 것”이라고 말했다.

이에 앞서 지난해 10월 조선왕조 500년 동안 호남의 정치, 경제 문화를 아우르는 통치기관이었던 전라감영은 총사업비 104억원이 투입돼 복원 1단계로 선화당과 내아, 관풍각 등 동편 복원이 완료됐다.

전주부성의 경우 지난 1월 완산구 경원동3가 일원에서 북동편 성벽의 기초시설이 발견됐다.

