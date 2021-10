최병암 산림청장, 신안군 ‘최초’ 방문

도초 팽나무 10리길, 자은 미세먼지 차단 숲 도시 숲 성과에 감탄

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군이 최근 산림청에서 주관한 ‘2021년 녹색도시 우수사례’ 공모전 가로수 부문 우수상(전국 2위)을 받고, 도시 숲 조성 표준 모델로 주목을 받는 가운데 지난 22일 최병암 산림청장이 도초 팽나무 10리 길과 자은 미세먼지 차단 숲을 방문했다.

이번 현장 방문은 지난 8월 박우량 신안군수가 산림청을 방문해 세계 최대 섬 국가 정원, 사계절 꽃피는 1004섬 조성 등 정원문화 진흥 및 지원, 산림산업 육성 방향에 대해 사업을 건의하고 도서 지역의 취약한 지리적 여건에도 불구하고 산림산업·휴양분야의 최대 성과를 이루고 있는 신안군에 방문 요청한 데 따른 것이다.

산림청장은 전국 각지에서 수령 60∼100년 이상의 팽나무를 기증받아 조성한 전무후무한 명품 가로수 길을 조성해 전국 군 단위 최초로 가로수 부문 우수상에 선정된 ‘도초 팽나무 10리길’을 시찰하며 섬이라는 “어려운 여건에도 믿기지 않는 기적 같은 일을 이룬 것에 감동적이다”고 밝혔다.

또한, 신안 미세먼지 차단 숲은 자은 백산리 폐기물 소각장 일원 유휴지에 차단 숲을 조성해 소각장에서 발생하는 각종 유해물질과 미세먼지 등으로 생활권 주택가로 유입되는 것을 막기 위해 조성한 숲으로 최 청장은 “사업 신청 3㏊ 면적 대비 7㏊를 조성해 예산 절감 및 훌륭한 성과로 내실 있게 조성했다”고 격려했다.

장기저탄소 발전전략에 산림 탄소흡수 기능 강화를 명시한 산림청은 오는 2050년까지 30억 그루의 나무를 심어 탄소중립을 실현하기 위해 미세먼지 차단 숲, 도시 바람길 숲 등 도시 숲 기능을 확충하고 있다.

박우량 군수는 “사계절 꽃피는 1004섬 신안군을 방문해준 최병암 산림청장에게 깊은 감사의 인사를 전한다”며 “미세먼지 저감 산림정책 반영과 신안군 섬 지역의 뛰어난 자연경관과 생태자원을 활용한 섬 국가 정원 조성의 적극적인 지원을 긍정적으로 검토해 줄 것”을 건의했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr