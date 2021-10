LH, 제25회 ‘대학생 주택건축대전’ 시상식 개최

총 20팀 수상, 대상에 보호종료아동을 위한 주거공간 ‘룸 인 룸’ 선정

10월 27일부터 11월 1일까지 LH 본사 1층에서 수상작 전시

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 지난 6월 실시한 ‘제25회 LH 대학생 주택건축대전’ 시상식을 26일 진주시 소재 LH 본사에서 개최했다고 밝혔다.

‘LH 대학생 주택건축대전’은 1995년부터 시작된 공동주택분야 최대 공모전으로, 제25회 건축대전은 지난 6월 ‘공감하는 주거: Co-living-공유, 공생, 공감하는 새로운 주거문화’를 주제로 진행됐다. 송규만 홍익대 교수가 총괄 코디네이터(Coordinator)로 참여하고, 학계 및 실무에서 활동 중인 건축가 3인이 총 3단계에 걸쳐 심사하는 등 심사의 공정성과 전문성을 높였다.

이번 주택건축대전에는 전국 68개 대학에서 196개 팀이 참가했으며, 최종 심사를 통해 대상·금상·은상 각 1팀, 동상 2팀 및 장려상 15팀 등 총 20개 작품이 수상작으로 선정됐다.

대상을 수상한 김유은·박성전(아주대)의 ‘룸 인 룸(Room in Room)’은 보호종료아동을 위한 주거공간을 제시했다. 옛 LH 충북지역본부 부지(충북 청주시 수곡1동 소재)를 건축 대상지로 선정하고 주변 교육공간과의 연계로 학습 지원 효과를 얻을 수 있으며, 인근 대학생들과의 공동거주를 통한 멘토링 연계도 기대할 수 있다.

수상팀에게는 장학금 및 상패가 수여되며, 동상 이상 수상팀에는 포상과 LH 입사 지원 시 서류면제 등 가산점이 부여된다.

LH는 오는 27일부터 내달 1일까지 LH 본사(경상남도 진주시 충의로 19) 1층에서 수상작을 전시할 예정이며, 누구나 관람할 수 있다. 아울러 홈페이지를 통한 온라인 전시도 병행한다.

김현준 LH 사장은 "이번 공모전은 공동주거를 참신한 시각으로 바라볼 수 있는 계기가 됐다"며, "LH는 앞으로도 ‘대학생 주택건축대전’을 통해 새로운 주거문화를 선도하고 미래 건축분야의 우수한 인재가 지속적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr