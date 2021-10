"오늘도 불안""아침부터 또 끊긴다" KT먹통 사태 여파 이어져

[아시아경제 조슬기나 기자] "지금도 인터넷이 계속 끊긴다. 불안해서 쓰겠냐." "아침부터 잘 보고 있던 KT IPTV가 갑자기 안된다."

월요일 오전부터 전국적 서비스 장애를 일으킨 KT 유무선 인터넷 먹통 사태 여파가 26일에도 일부 이어지고 있다. 전국적 서비스 장애는 전날 약 1시간 30분 만에 복구 됐으나, 일부 지역에서는 이날 오전까지도 인터넷 끊김 현상이 확인된다. KT는 앞서 섣부르게 먹통 사태의 원인을 ‘대규모 디도스 공격’으로 추정했다가 불과 2시간여만에 ‘라우팅(네트워크 경로설정) 오류’로 정정한 상태다.

이날 오전 일찍 출근한 직장인 박 모씨는 "어제 사무실 마비 상태로 밀린 업무가 있어 일찍 출근했는데, 10분 간격으로 인터넷이 자꾸 끊기니 (업무를) 제대로 할 수가 없다"며 "다 복구된 게 아니었냐"고 한숨을 내쉬었다. 또 다른 재택근무자 조 모씨 역시 "인터넷이 계속 끊긴다. 업무 처리 속도가 평소의 절반 이하로 뚝 떨어지고 있다"며 "이래서야 불안해서 쓰겠냐"고 토로했다.

을지로 인근 사무실에서 근무 중인 KT 무선가입자 심모씨는 "불안해서 와이파이 되는 곳만 찾아다닐 작정"이라고 말했다. 그는 "다행히 회사 인터넷은 잘 되고 있다"면서도 "좀 느려진 것 같기도 하다"고 덧붙였다.

당산역에서 식당을 운영하는 박 모씨 역시 불안감을 내비쳤다. 그는 전날의 경험을 떠올리며 "혹시나 해서 잔돈(현금)을 두둑하게 챙겨왔다. (QR 인증이 안될 수 있으니 ) 수기 명부도 내놨다"고 말했다.

전국의 KT 가입자들은 전날 오전 11시20분께부터 이동통신, 초고속인터넷, 전화, IPTV 등 유·무선 인터넷 마비로 각종 서비스 이용에 불편을 겪었다. 업무용 네트워크를 이용하는 기업, 병원, 학교 등에서 먹통 사태가 잇따른 것은 물론, 점심시간을 앞두고 KT 망을 사용하는 식당 등 상점에서는 결제시스템, QR인증 등이 정상적으로 작동하지 않아 시민들이 불편함을 호소하는 모습도 다수 확인됐다.

구독자 197만명을 지닌 IT 유튜버 잇섭은 'KT에 한 달에 50만원 쓰는 사람의 최후'라는 영상을 통해 "휴대폰도 KT, 인터넷도 KT, 저희 스튜디오 보안도 KT텔레캅 쓰고 있다. 한 달에 약 40만~50만원"이라며 답답함을 토로했다. 잇섭은 올해 4월 KT 10기가 인터넷 서비스의 실제 속도가 100Mbps 수준에 그친다고 속도 논란을 고발한 인물이다.

인터넷 상에는 KT 먹통사태를 두고 불만을 토로하는 목소리가 쏟아지고 있다. 주요 커뮤니티에는 "아직도 안끝났냐", "아침부터 잘 보고 있던 KT IPTV가 갑자기 안된다", "인터넷이 또 안되는데 다른 분도 안되냐" 등의 게시글이 올라왔다.

이번 먹통 사태는 우리 사회의 인터넷 의존이 얼마나 큰지 보여줬다는 평가다. 특히 코로나19로 재택근무, 원격수업 등이 다수 이뤄진 만큼 더욱 파장이 컸다. 우리가 누리고 있는 초연결 사회가 얼마나 취약한지 역설적으로 확인하는 계기였던 셈이다.

특히 국내 대표 기간통신사업자인 KT가 이를 제대로 대비하지 않았다는 비판도 제기된다. 2018년 KT 서울 아현지사 화재로 대규모 네트워크 먹통사태를 겪은 지 3년만에 전국적 먹통 사태가 빚어진 탓이다. 당시 화재는 10시간 만에 진압됐으나 해당 지역의 주요 인트라는 다음 날까지 복구되지 않았다.

이번에는 사태 직후 '디도스 공격'을 원인으로 지목했던 KT의 섣부른 대응 역시 도마 위에 올랐다. 불필요한 혼선을 야기했을 뿐 아니라, 디도스 대응 상품을 판매하는 사업자로서 체면도 구겼다는 지적이다.

KT는 전날 유무선 인터넷 망 마비의 원인을 당초 ‘대규모 디도스 공격’으로 추정했다. 하지만 2시간여만인 오후 2시30분경 공식 입장을 통해 "초기에는 트래픽 과부하가 발생해 디도스로 추정했으나 면밀히 확인한 결과 라우팅(네트워크 경로설정) 오류를 원인으로 파악했다"고 정정했다.

라우팅은 네트워크 내에서 통신 데이터를 전송할 경우 최적의 경로를 택하는 것을 의미한다. 통신사들은 이를 통해 대규모 트래픽을 효율적으로 관리하고 인터넷망이 원활하게 동작하도록 한다. 업계 안팎에서는 라우팅 관련 설정치가 잘못 지정돼 트래픽이 특정 네트워크로 쏠렸을 수 있다는 추측이 나온다.

KT의 제2노조인 KT 새노조는 "라우팅 오류이면 휴먼에러일 가능성이 크다는 것이 내부 직원들의 의견"이라며 "100년 통신기업에서 휴먼에러로 전국 인터넷 통신이 마비되는 사태가 벌어지는 게 지금의 KT 현실"이라고 비판했다.

전국적으로 발생한 장애인 만큼 손해배상도 이뤄질 전망이다. 하지만 이용자들이 받은 피해를 명확히 입증해 내는 것이 쉽지 않아 실제 손해를 배상받기는 순탄치 않을 것으로 보인다.

KT의 이용약관에 따르면 회사는 이동전화와 초고속인터넷, IPTV 등의 서비스 가입 고객이 본인의 책임 없이 연속 3시간 이상 서비스를 받지 못하면 손해배상을 해야 한다. 그러나 이번 사태는 약 1시간 25분 만에 마무리됐다. 자영업자 등이 인터넷이 되지 않아 피해를 입은 인과관계를 증명하는 것도 쉽지 않다.

일각에서는 인터넷 의존도가 높아지는 만큼 인터넷 장애 보상 약관 등도 현실에 맞춰 수정될 필요가 있다는 지적도 제기된다.

