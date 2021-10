[포토] 꽃다발 받는 이재명

[아시아경제 윤동주 기자] 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기지사가 25일 경기도 수원시 경기도의회에서 열린 감사패 수여식에 참석, 장현국 의장에게 감사패를 받고 기념촬영을 하고 있다.

이날 사퇴 기자회견을 가진 이재명 지사는 마지막 확대간부회의를 주재했다. 이 지사는 오병권 행정1부지사로부터 직원들이 제작한 감사패를 받았으며 회의 종료 후 간부 공무원들과 일일이 악수를 나누며 작별 인사를 했다.

이재명 지사는 확대간부회의 참석에 이어 경기도의회를 찾아 퇴임 인사를 하고, 질병정책과 등 코로나19 관련 공무원들을 만나 격려하며 도지사로서의 일정을 마무리했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr