전남소방, 재난대응능력 최고 수준 '엄지 척'

전국소방기술경연대회 종합우승…대통령상 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)가 최고 수준의 재난대응능력을 입증했다.

전남소방은 전국 소방관들의 올림픽이라고 할 수 있는 ‘제34회 전국소방기술경연대회’에서 종합우승을 차지하며 대통령상을 수상했다고 25일 밝혔다.

소방기술경연대회는 재난대응기술 연마, 체력 단련을 통한 현장대응 능력을 향상하고 시·도 간 정보 교류, 우호 증진을 위해 전국을 대표하는 소방관들이 4개 분야 5개 종목에서 기량을 펼치는 경연장이다.

이번 대회는 지난 12일부터 20일까지 소방청 주최로 7일간 공주 중앙소방학교(화재·구조·최강) 및 세종컨벤션센터(구급)에서 진행됐으며 각 시도를 대표하는 최강 소방관 361명이 기량을 겨뤘다.

전남소방본부는 지난 6월 자체 경연대회를 거쳐 5개 종목(화재진압전술·속도방수·구조전술·구급전술·최강소방관)에서 대표선수를 선발하고 출정식을 통해 전국대회 1위를 향한 의지를 다졌다.

전남대표 선수단 18인은 4개월 간 체계적이고 강도 높은 훈련을 소화하고 자체경연으로 기량을 향상시키며 대회준비에 만전을 기했다

그 결과 각 종목별 상위권의 성적을 거둬 종합우승(전국 1위)을 달성하는 쾌거를 이뤘다.

도민이 위급한 순간에 가장 직접적으로 제공하는 소방서비스가 바로 화재·구조·구급 서비스다.

그런 의미에서 이번 전국소방기술경연대회 전국 제패는 전남소방의 재난현장 대응 역량이 전국 최고 수준임이 입증되는 순간이였다.

마재윤 소방본부장은 “종합우승으로 전남의 영예를 드높인 대표선수단과 관계자의 노고를 치하하고 앞으로도 발전된 소방기술 개발과 끊임없는 훈련을 통해 도민들에게 한발 앞선 양질의 소방서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추도록 노력해 달라”고 말했다.

