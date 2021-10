SK, 3년간 2.7만명 채용…김 총리 "취업난 빠진 청년에 큰 희망"

정부-SK, 청년희망ON 프로젝트 파트너십 체결

[세종=아시아경제 손선희 기자] SK그룹이 향후 3년 간 총 2만7000개의 신규채용을 할 방침이다.

정부와 SK그룹은 25일 경기 이천시 소재 SK하이닉스에서 이 같은 내용의 '청년희망 ON 프로젝트' 파트너십을 체결했다. 정부 측에서는 김부겸 국무총리, 구윤철 국무조정실장 등이, SK그룹 측은 최태원 회장, 장동현 수펙스추구협의회 위원장, 이석희 SK 하이닉스 사장 등이 참석했다.

SK는 당초 연간 6000명 수준의 채용을 계획하고 있었는데, 이번 파트너십 체결을 계기로 매년 3000명씩 채용을 확대하기로 했다. 아울러 '청년 하이파이브(Hy-Five) 인턴십' 프로그램을 통해 매년 400명씩, 3년 간 총 1200명의 인재를 육성한다. SK그룹의 주력 사업부문인 배터리, 반도체, 바이오 등 첨단산업분야에서 집중적으로 청년 일자리를 창출하겠다는 계획이다.

이번 파트너십 체결은 KT, 삼성, LG에 이어 네 번째다. KT 1만2000개, 삼성 3만개, LG 3만9000개에 더해 이번 SK가 2만7000개의 일자리 창출을 약속하면서 총 10만8000개의 대기업 일자리가 창출될 예정이라고 국무조정실은 밝혔다.

김 총리는 "SK가 대한민국의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 선도하고 있는데, 오늘 발표된 채용과 인턴십 운영 계획에도 SK다운 큰 결단과 포부가 담겨 있다"며 "취업난에 빠진 청년들에게 큰 희망이 될 것"이라고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr