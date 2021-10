"에너지주 급등세에 친환경 투자자들 신념과 수익 사이에서 고심"

석유회사 등 전통적 에너지주 급등

전문가 "기회 보이는데 물결 타지 않을수 없어"

[아시아경제 김수환 기자] 최근 들어 미국 증시에서 에너지주(株)가 급등세를 보이자 친환경 투자자들이 자신의 신념을 지킬 것인지 아니면 수익을 좇을 것인지 시험에 들게 됐다는 분석이 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 24일(현지시간) 이 같이 전하면서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 에너지 업종 지수가 올해 들어 54% 급등해 같은 기간 S&P500 지수 상승률(21%)을 크게 웃돌면서 업종별 지수 상승률 1위를 차지했다고 보도했다.

특히 다우존스 마켓데이터에 따르면 에너지 업종 지수는 두 번째로 상승률이 높은 업종과 격차를 16%포인트로 벌려 1·2위 업종 간 수익률 격차가 2000년 이후 세 번째로 컸다.

이는 지난해까지 8개년 가운데 7개년 동안 에너지 업종의 수익률이 S&P500 지수 수익률을 밑돌았던 과거 상황과 대조됐다.

그동안 대개 장기 전망이 더 매력적으로 인식됐던 친환경 에너지 회사를 선호한 투자자들이 좋은 수익률을 기록했다.

하지만 현재는 전통적 에너지 업종을 기피했던 투자자들이 최근 한 달 에너지 업종의 19% 상승에 따른 혜택을 보지 못했다고 WSJ은 지적했다. 이 시기 S&P500 지수는 3%가량 오르는 데 그쳤다.

재무자문회사 에이펙스 파이낸셜 서비스의 리 베이커 사장은 "당신의 신념에 대한 시험"이라며 "기회가 보이는데 그 물결을 타지 않는다는 것은 어려운 일"이라고 지적했다.

베이커 사장은 지난해 코로나19 사태로 엑손모빌이나 셰브런과 같은 에너지주가 급락했을 때 고객들에게 에너지주를 사라고 권유한 바 있다. 그는 현재 에너지주가 추가 상승의 여지가 있으니 계속 보유하라고 충고하고 있다.

에너지주에 직접 투자하기가 꺼려진다면 대안이 있을 수 있다고 WSJ은 전했다.

씨티그룹 애널리스트들이 에너지 업종과 상관관계가 있으면서도 에너지 업종보다 좀 더 친환경적인 종목들을 꼽았는데 대표 사례가 바로 유럽 은행주다.

경기가 팽창국면일 때 에너지 가격은 국채 수익률과 함께 오르는 경향이 있는데, 국채 수익률이 오르면 은행의 대출 수익률도 개선되기 때문이다.

투자자들은 엑손과 셰브런이 이번 주 어떤 분기 실적을 발표할지 주목하고 있다고 WSJ은 전했다. 일부 애널리스트들은 오일과 가스 가격이 높은 수준을 유지한다면 에너지 회사들이 증시의 실적 성장세를 주도할 것으로 예상했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr