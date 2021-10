바디프랜드, 안마의자 271대 전국 코로나 선별진료소 전달

사회복지공동모금회에 기증

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 사회복지공동모금회에 기증한 안마의자가 코로나19 방역 최전선에서 힘쓰고 있는 선별진료소 근무자들에게 전달됐다고 25일 밝혔다.

바디프랜드는 지난달 11일 사회복지공동모금회(사랑의열매)에 안마의자 271대를 기증했다. 15억원 상당의 이 안마의자는 사회복지공동모금회를 통해 서울 성동구보건소 등 전국 코로나19 선별진료소 271곳에 설치됐다.

전국 선별진료소에 설치된 안마의자는 긴장된 근육을 이완시키는 동시에 힐링 메시지와 음악을 함께 들려주는 멘탈 마사지 프로그램을 적용한 바디프랜드의 대표 모델이다. 특히 냉온풍 시트가 적용돼 방역복을 착용해야 하는 선별진료소 근무자에게 적합하다는 평가다.

안마의자와 함께 휴게공간 조성을 위한 소품도 함께 제공됐다. 안마의자로 꾸며진 휴게 공간은 선별진료소 의료진 등 관계자들이 자유롭게 이용하게 될 예정이다. 바디프랜드 관계자는 "앞으로도 지역사회에 도움이 될 사회공헌 활동을 꾸준히 이어나가겠다"고 말했다.

