尹 측 "마지막 토론회 끝나고 광주 가서 사과하겠다…죄송"

"尹, 대학 시절 모의 형사재판서 전두환에 무기징역 선고"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 전 검찰총장 캠프의 대외협력특보인 김경진 전 의원이 25일 "마지막 토론회 끝나자마자 광주 국민들께 사과하려고 준비 중"이라고 말했다.

이날 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에서 김 전 의원은 "이 자리를 빌려, 또 윤 후보를 대신해 전두환을 옹호하는 것으로 오해될 수 있는 발언을 한 점에 대해 국민들께 거듭 사과드리겠다"며 이같이 말했다.

그는 "다만, 참모 입장에서 굳이 윤 후보를 위해 한 말씀 드리면 윤 후보는 대학생 시절 전두환에 대해 형사 모의재판을 하고 무기징역을 선고했다. 그것 때문에 국가기관에 의해 몇 달간 도망 다니는 그런 상황도 있었다"고 했다.

이어 "또 헌법 개정을 하게 되면 5·18 광주 민주화 정신을 헌법 전문에 반드시 반영해 대한민국 역사 속에서 광주 민주화 운동 정신이 찬란히 빛나도록 하겠다고 이전에도 반복해서 말 한 바 있다"며 "윤 후보의 생각, 철학 이런 부분들을 국민께서 좀 알아주고 믿어주셨으면 한다"고 덧붙였다.

또 김 전 의원은 '광주에 가서 민심이 수습될 것 같냐'는 진행자의 질문에 "수습이 될지 안 될지는 저희도 모른다. 국민들이 혼내시는 대로 혼이 나야 한다"며 "어쨌든 윤 전 총장의 생각과 진심은 그런 것이 아니다. 광주 5·18 민주화 정신과 함께하고 있다는 부분을 거듭 말씀드리려 한다"고 했다.

'선거 캠프 운영이 잘못된 거 아니냐'는 지적에 대해선 "저희도 반성을 많이 하고 있다"며 "(대선) 후보로 선출되고 나면 본선 캠프로 재편이 돼야 할 거 아니냐. 윤 후보도 아마 캠프 재편을 머릿속에 구상하는 걸로 알고 있다"고 했다. 이어 "참모들이 윤 후보를 잘 보필하지 못하다 보니까 이런 사고가 생겼고, 국민들께 죄송하게 생각하고 있다"고 거듭 사과했다.

앞서 윤 전 총장은 지난 19일 부산 해운대갑 당원협의회를 방문해 "전두환 전 대통령이 잘못한 부분이 있지만, 군사 쿠데타와 5·18만 빼면 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다. 호남에서도 그렇게 말하는 분들이 꽤 있다"고 말했다.

논란이 커지자 그는 다음날 페이스북을 통해 "제가 하고자 했던 말은 대통령이 되면 각 분야 전문가 등 인재를 적재적소에 기용해서 제 역량을 발휘하도록 하겠다는 것이었다"고 했다.

또 윤 전 총장은 전두환 옹호 발언에 유감을 표한 후, 자신의 반려견에 사과를 건네는 사진을 올려 진정성이 의심된다는 비판을 받았다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr