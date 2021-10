원스토어, 13분기 연속 거래액 성장… 분기 최대치 경신

[아시아경제 구은모 기자] 토종 앱 마켓 원스토어가 분기 최대 실적을 달성하며 13분기 연속으로 거래액 성장을 이뤄냈다.

원스토어는 올해 3분기 13분기 연속 거래액 성장을 실현했다고 25일 발표했다.

원스토어의 올해 3분기 전체 거래액은 지난해 같은 기간보다 27.8% 성장하며 분기 최대치를 경신했다. 수수료 인하 정책을 실시한 지난 2018년 2분기 이후 3년 이상 매 분기 거래액 기록을 다시 세우고 있다.

성장률도 다른 앱 마켓을 크게 앞섰다. 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스가 앱 마켓 3사의 거래액을 추정해 발표하는 '모바일인덱스'에 따르면 올해 초부터 3분기까지 원스토어의 성장률은 전년 동기 대비 36.1%로, 기타 글로벌 앱 마켓의 동기 성장률 25%를 크게 웃돌고 있다.

게임을 비롯해 앱, 스토리콘텐츠, 쇼핑 등 모든 사업 부문이 고루 약진했다. 먼저 게임 거래액은 전년 동기 대비 32.9% 증가했다. 쿠카 게임즈의 '삼국지 전략판', 위메이드의 '미르4', 넥슨의 '바람의나라: 연' 등 대표 인기작들이 꾸준히 사랑받고 있다. 37 모바일 게임즈의 '히어로즈 테일즈', 블리자드의 '하스스톤' 등 최근 원스토어에 선보인 게임들도 좋은 반응을 얻고 있다.

스토리콘텐츠 분야의 성장도 눈에 띈다. 원스토어 북스는 콘텐츠 무료보기, 유료 결제 할인 등 고객 혜택을 대폭 늘리며 이용자 확보에 적극 나섰다. 원스토어는 스토리콘텐츠 사업 역량 강화를 위해 중국 1위 웹툰 플랫폼 '콰이콴'에 투자를 단행했다. 콰이칸과 함께 글로벌 시장에서 영향력을 발휘할 수 있는 IP를 발굴하는 등 스토리콘텐츠 밸류체인 전반으로 사업 확장을 추진 중이다.

쇼핑 분야에서는 IT 및 게이밍 기기 브랜드 전문관을 연 것이 주효했다. 원스토어는 올해 7월 플레이스테이션 전문관을 열고 차세대 콘솔 기기인 '플레이스테이션5'를 판매해 조기 전량 완판을 달성했다. 9월에 진행한 '닌텐도 스위치 OLED' 예약 판매 이벤트에는 1만명 이상이 참여했다. 앱 부문은 입점 앱을 대상으로 활발한 프로모션을 진행하며 좋은 실적을 거뒀다.

원스토어는 이 같은 성장세를 바탕으로 지난 8월 지역, 기기와 OS, 사업 영역의 경계를 넘어서는 '글로벌 멀티OS 콘텐츠 플랫폼'이라는 기업 비전을 발표했다. 이후 텐센트와 크로스플랫폼 '원게임루프' 오픈 베타 서비스를 선보이는 등 사업 전략을 실현해 나가고 있다.

이재환 원스토어 대표는 "주력 사업인 게임을 필두로, 앱, 스토리콘텐츠, 쇼핑 등 모든 사업 부문이 골고루 성과를 내서 13분기 연속 거래액 성장을 이루게 됐다"며 "이번 실적을 바탕으로 글로벌 멀티OS 콘텐츠 플랫폼으로 나아가고 있는 원스토어의 성장에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.

