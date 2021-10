대교 강원심층수, 국제 식품안전 ‘FSSC22000’ 인증 획득

안전통합시스템·고객 중심 경영 등 높은 평가

[아시아경제 김희윤 기자] 대교그룹은 해양심층수 전문기업 강원심층수가 글로벌 식품안전 경영시스템 ‘FSSC22000(Food Safety System Certification 22000)’ 인증을 획득했다고 25일 밝혔다.

‘FSSC22000’은 국제소비재포럼 산하 국제식품안전협회(GSFI, Global Food Safety Initiative)에서 승인한 국제 식품안전 규격 이다.

특히 이 인증은 식품 제조와 관련된 기존 적용 범위에서 식품포장재 및 보관 용기 등 식품 관리까지 평가 범위가 확대됨에 따라 신뢰도 높은 국제 규격으로 인정받고 있다. 경영책임·자원관리·유통관리·품질평가 등 40여 항목에 대한 심사와 검증을 통해 세계적으로 통용되는 인증이다.

강원심층수는 이번 인증 심사에서 제품 개발에서부터 유통단계까지 전 과정 안전통합시스템 운영과 고객 중심 경영실천 노력이 높은 평가를 받았다.

강원심층수 관계자는 “이번 인증을 통해 강원심층수 대표브랜드 천년동안의 전 제품의 생산, 유통 전반에 관련된 업무 프로세스와 품질 향상을 위해 계속 노력하겠다”고 밝혔다.

강원심층수는 ESG 경영을 위해 페트병 경량화에 이어 지난 7월 제품 라벨이 없는 ‘천년동안 에코’ 제품을 출시해 지속 가능한 경영에 힘쓰고 있다.

