티케이케미칼은 대구광역시 상수도사업본부와 32억원 규모의 가창 배수지 설치 공사 계약을 체결했다고 25일 공시했다.

이번 계약은 지난해 연결 기준 매출액 대비 0.75%에 해당한다.

