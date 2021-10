[아시아경제 박지환 기자] PI첨단소재 PI첨단소재 178920 | 코스피 증권정보 현재가 52,900 전일대비 2,400 등락률 -4.34% 거래량 87,156 전일가 55,300 2021.10.25 10:38 장중(20분지연) 관련기사 “카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주![특징주]PI첨단소재, "100% 가동해도 PI필름 없어요"…단가인상 임박PI첨단소재, 9일 유가증권시장으로 이전 상장 close 는 3분기 개별기준 잠정 영업이익이 192억원으로 전년 같은 기간 대비 20.5% 증가했다고 25일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 803억원으로 7.8% 증가했다. 순이익은 156억원으로 33.5% 늘었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr