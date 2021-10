[아시아경제 지연진 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 189,500 전일대비 3,600 등락률 +1.94% 거래량 102,769 전일가 185,900 2021.10.25 09:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도…실적 발표 앞두고 숨고르는 코스피…장 초반 3000선 하회 close 이 25일 국내 증시 약세장에서 나홀로 상승세를 보이고 있다.

CJ ENM은 이날 오전 9시23분 기준 코스닥 시장에서 전거래일대비 5000원(2.69%) 상승한 19만9000원에 거래되고 있다. 이날 장중 19만1600원까지 오르며 52주 신고가를 기록하기도 했다.

이같은 상승세는 최근 넷플리스 '오징어게임' 등의 흥행으로 한류 컨텐츠가 주목을 받고있는데 따른 것으로 풀이된다.

앞서 유진투자증권은 지난 22일 CJ ENM에 대해 자체 OTT 티빙의 유료 가입자 수가 연내 200만명에 도달할 것이라며 목표가를 상향 조정했다. 에스엠 인수 성사 시 시너지도 상당하다는 평가했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr