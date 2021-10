다시 뛰자! … 2021 부산국제신발·섬유패션전, ‘패패부산’ 개막

10월28일~30일 벡스코 제1전시장서 토탈 패션축제의 장

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘2021 부산국제신발·섬유패션전시회(패패부산, Passion & Fashion)’이 오는 28일부터 30일까지 해운대 벡스코에서 개최된다.

올해 29회째를 맞는 ‘2021 부산국제신발·섬유패션전시회’는 부산시가 주최하고 벡스코, 부산경제진흥원(신발산업진흥센터), 한국산업용섬유협회, 부산패션산업연합회, 부산패션섬유산업사업협동조합이 공동 주관하며 산업통상자원부가 후원한다.

이번 행사는 국내 유일의 패션 복합 전문전시회로, 최신 유행과 신기술을 반영한 신발, 산업용 섬유, 패션의류 등 3개 전시회를 통합했다.

‘부산국제신발전시회’에는 모듈형 테마관(슈브랜드관, 슈그린스마트관, 슈이노베이션관, 슈비전관)을 조성하고 스마트 신발 촬영 장비 글로벌기업 ‘오르빗뷰’, 국내 페트병 재활용 전문기업 ‘건백&클래비스’ 등 다양한 주제별로 연관 기업들이 참여해 신발 산업의 변화상을 선보인다.

부대행사로 신발 관련 유명 유튜버 ‘와디’와 ‘슈브제’의 ‘C2C리셀플랫폼전’, ‘레트로슈즈전’, ’동반성장박람회’, ‘커스텀 슈즈 컨벤션’, ‘커스텀 슈즈 체험 기부 행사’가 열린다.

초록우산 어린이 재단과 지역 간호사들을 초청해 응원할 예정이다.

‘부산국제산업용섬유소재전’에서는 부직포 및 나노섬유, 섬유 강화 복합재료 등이 첨단소재 산업관에 소개된다.

조선·해양 경량소재 산업관에는 구조, 해양플랜트 등에 사용되는 조선·해양 경량 고성능 소재(탄성 소재, 세라믹, 융복합 소재 등)가 전시된다.

부대행사로는 탄소(carbon)섬유로 제작된 양궁 체험, BITE 포럼, 한국섬유공학회·한국염색가공학회 공동학술대회 등이 열린다.

‘부산국제섬유패션전’에서는 섬유 소재 혁신관을 조성하고, 부산섬유소재진흥센터에서 연구·개발한 제품을 전시한다.

스마트패션관에는 월드통상에서 참가해 4차산업혁명에 대응할 수 있는 디지털 패션을 선보인다.

또 콜핑, 파크랜드, 형지, 세정 등 대형 의류브랜드가 참가해 세련된 스타일링과 트렌디한 감성을 선보인다.

부대행사로는 ‘수요 맞춤형 바이어 수주상담회’, ‘유튜브 기업 홍보영상 촬영’, ‘한국의류산업학회 국제학술대회 국제패션 초대전’, 공모전 등이 열린다.

그 밖에 부산패션디자인경진대회, 부산컬렉션 패션쇼 및 패션 유튜버 하빠 초청이벤트 등 다양한 행사가 마련됐다.

전시회는 온·오프라인을 병행해 개막식 생중계, 라이브커머스(실시간 소통판매), 참가업체 유튜브 홍보 촬영 등을 진행하며, 행사장 입장료는 무료이다.

신창호 부산시 산업통상국장은 “국내외 바이어와 업계 전문가들이 모여 코로나 이후 신발패션산업의 방향성을 제시하는 자리가 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr