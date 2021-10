GS25, 매주 수요일 ‘카페25 위드 콘서트’ 개최

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 오는 27일부터 매주 수요일마다 공식 유튜브 채널 ‘이리오너라’를 통해 ‘카페25 위드 콘서트’를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 콘서트는 코로나19로 공연이 어려워진 가수들에게 랜선 공연의 기회를 제공하고, 공연을 통해 고객에게 따뜻한 위로와 즐거움을 제공하고자 기획했다. 첫 번째 참여 뮤지션은 보이스코리아와 슈퍼밴드2에서 독보적인 보이스로 주목을 받은 가수 김예지이다.

GS25는 26일부터 벅스와 ‘위드 카페25&벅스’ 정기 결제권도 선보인다. 정기 결제권으로 GS25에서는 카페25의 모든 커피를 30일동안 매일 10잔까지 총 60잔을 25% 할인 받을 수 있으며, 벅스에서는 1개월간 무제한 음악 청취가 가능하다.

GS25는 다음달 30일까지 세계 최초 음악저작권 플랫폼 ‘뮤직카우’ 캐시 증정 행사를 진행한다. GS25에서 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객 대상으로 기획한 ‘갓생기획’ 행사 상품을 구매하고 포인트를 적립하면 ‘더팝’ 애프리케이션(앱)에 스탬프가 생성된다. 스탬프 5개를 모아 응모를 한 고객 대상으로 뮤직카우 백만캐쉬 등 총 2000만 캐시 및 GS25 모바일 상품권을 추첨을 통해 제공한다.

GS리테일 관계자는 “코로나19로 인해 일상 속에서 힘든 시간을 보내고 있는 가수, 고객 모두에게 따뜻한 위로를 전달하고자 콘서트와 커피&뮤직 정기 상품권을 기획했다”고 말했다.

