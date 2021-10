세븐일레븐, 해군 순항훈련전단에 후원 물품 전달

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 ‘2021 해군 순항훈련’을 응원하기 위해 해군 순항훈련전단에 후원 물품을 전달했다고 25일 밝혔다. 해군 순항훈련은 임관을 앞둔 해사 4학년 사관생도들의 실무 적응 능력을 함양하기 위한 훈련이다.

이번 후원 물품은 과자, 라면, 가공식품, 음료 등 1000만 원 상당의 식료품으로 구성됐다. 오랜 기간 군함에서 생활해야 되는 만큼 간편하게 즐길 수 있는 먹거리 위주로 물품을 구성했다.

세븐일레븐은 지난 2015년부터 7년째 해군 순항훈련전단에 정기적으로 물품을 후원하고 있으며, 지원 규모는 현재까지 약 1억 원에 달한다.

세븐일레븐 관계자는 “해군 순항훈련은 다양한 군사 외교활동을 통해 우리나라 해군의 우수성을 전 세계에 알리는 활동으로 알고 있다”며 “코로나19로 어려운 상황이지만 모든 생도들이 건강하게 훈련을 마치고 돌아오길 기원하며 앞으로도 군 장병을 위한 다양한 활동들을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr