정의선 회장, 인도네시아 도착…조코위 만나 전기차 협력 논의

25일 자카르타 JI엑스포에서 인도네시아 전기차 로드맵 발표 행사

[아시아경제 이기민 기자] 정의선 현대차그룹 회장이 24일 인도네시아 수도 자카르타에 도착한 것으로 알려졌다.

이날 자동차 업계에 따르면 정 회장은 미국 출장 일정을 마친 뒤 전용기를 타고 곧바로 인도네시아로 향했다. 미국을 찾았던 정 회장은 로스앤젤레스(LA) 현대차 미국판매법인과 앨라배마 현대차 공장을 방문해 미국 판매 전략을 점검한 것으로 알려졌다.

인도네시아에 도착한 정 회장은 25일 자카르타 북부 JI엑스포에 참석할 것으로 보인다. 이번 엑스포에서는 조코 위도도 인도네시아 대통령 등 정부 인사들이 참석한 가운데 인도네시아 전기차 로드맵 발표 행사가 열린다.

정 회장은 인도네시아 정부 측에 현지 전기차 생산과 판매 등을 위한 협력을 요청할 것으로 예상된다. 인도네시아는 특히 배터리의 핵심원료로 꼽히는 NCM(니켈, 코발트, 망간) 생산국이다. 특히 니켈은 전 세계 매장량의 20%를 보유하고 있다.

현대차그룹은 인도네시아에서 전기차 관련 부품을 생산하며 아세안 전기차 시장 공략에 박차를 가한다는 방침이다. 이를 위해 현대차그룹은 1조2000억원을 투자해 LG에너지솔루션과 배터리셀 합작공장을 건설한다.

현대차는 자카르타 외곽 브카시에 아세안 첫 생산공장을 짓고 내년 1월 내연기관차부터 양산을 시작한다. 3월 전기차 첫 생산을 위한 협의도 현재 진행 중이다.

