속보[아시아경제 임주형 기자] 전해철 중앙재난안전대책본부 2차장은 "최근 일주일간 일평균 확진자 수는 1357명으로 9월 다섯째 주 이후 3주 연속 감소세가 이어져 4차 유행 초기 수준까지 낮아졌다"고 분석했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr