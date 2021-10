성김 "종전선언 포함 다양한 이니셔티브 모색 위해 협의 기대"

[아시아경제 이지은 기자] 성 김 미국 국무부 대북특별대표는 24일 종전선언 문제를 포함, 다양한 대북관여 아이디어와 이니셔티브(initiatives) 모색을 위해 협력하겠다고 밝혔다.

김 대표는 이날 오전 서울 소공동 롯데호텔에서 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장과 비공개 협의를 가진 후 기자들과 만나 "우리는 북한을 조건 없이 만날 준비가 여전히 돼 있고, 미국이 북한에 대해 어떤 적대적 의도도 없다는 점을 명확히 했다"며 이같이 밝혔다.

김 대표는 이에 대한 북한의 긍정적 응답을 바라면서도, "최근 평양의 탄도미사일 발사는 우려스러우며 한반도에 지속적인 평화를 향한 진전을 만드는 데 역효과를 낸다"고 우려를 표명했다.

이어 "미사일 발사는 다수의 유엔 안보리 결의를 위반하며 북한 인근국과 국제사회에 위협이 된다"며 "북한이 이 같은 도발과 그 외 불안정한 행동을 그만두고 대화에 참여하기를 촉구한다"고 덧붙였다.

노 본부장은 "워싱턴에서 가졌던 협의의 연장선상에서 오늘 김 대표와 종전선언 제안에 대해 진지하고 심도 있는 협의를 가졌다"며 "한미 양국은 이를 바탕으로 인도적 협력, 의미 있는 신뢰구축조치 등 다양한 대북 관여 방안을 지속 추진해나가기로 했다"고 설명했다.

그러면서 "김 대표와는 말 그대로 하루가 멀다고 시간, 장소, 방법을 가리지 않고 긴밀하게 소통하고 있다"며 "한미 양국은 오늘 협의의 후속 조치 이행상황을 보아가며 가까운 시일 내에 추가 협의도 갖기로 했다"고 전했다.

