원희룡, “대선후보 정신건강 공적영역..학회 구두경고 허위사실”

[아시아경제 구채은 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 대선 예비후보 측이 배우자의 학회 구두경고 보도와 관련해서 “허위사실”이라고 반박했다.

24일 원희룡 대선 예비후보 측 신보라 수석대변인은 논평에서 “배우자 강윤형 박사가 신경정신의학회로부터 구두 경고를 받았다는 (일부 보도는) 것은 허위사실이고 명백한 거짓 보도”라고 했다. 그러면서 “신경정신의학회 측이 해당 기사에 항의 공문을 발송한 것으로 알고 있다”며 “청년의사 측은 즉각 관련 기사의 허위 사실 유포에 대해 사과하라”고 요구했다.

원 전 지사는 이날 페이스북 글에서 “박근혜 전 대통령과 문재인 대통령의 후보 시절에도 정신과 의사와 심리학자들의 분석 글은 넘쳐났다”며 “그들은 모두 의사로서 직업윤리를 위반한 것이냐. 저는 그렇지 않다고 생각한다”라고 이재명 더불어민주당 대선후보 측 반발에 반박했다.

그러면서 “당시 아무도 제재하지 않았다. 이렇게 전·현직 대통령도 같은 검증 과정을 겪었지만, 프라이버시 타령은 이재명이 처음”이라고 주장했다.

원 전 지사는 “저는 이 후보가 ‘타인에게 심각한 위해를 입힐 것이 분명하다’고 판단되는 경우에 해당한다고 본다”며 “대통령이 돼서도 합당치 않은 이유로 국민을 정신병원에 강제 입원시키면 국민 안전에 중대한 위협이 될 것”이라고 주장했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr