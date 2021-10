[아시아경제 문혜원 기자]이연에프엔씨는 최근 CU에서 출시한 국탕류 간편식에 오송 스마트 팩토리에서 생산되는 육수를 공급한다고 24일 밝혔다.

이연에프엔씨의 육수가 들어가는 국탕류 간편식은 ‘서울식 설렁탕국밥’, ‘안동식 소고기장터국밥’, ‘완도식 소고기미역국밥’, ‘전주식 황태콩나물국밥’ 등 총 4종이다.

한편 이연에프엔씨는 연간 약 3만6000톤 규모의 육수를 생산할 수 있는 오송 스마트 팩토리를 통해 한촌설렁탕 등 각 가맹점 공급은 물론 식자재 납품 사업도 확대하고 있다.

