GS25, '곰표' 맥주·식혜 이어 '표문' 막걸리 출시

막걸리 매출 40% 이상 신장 … MZ세대 비중 35% 웃돌아

[아시아경제 조인경 기자] 편의점 GS25가 MZ세대 소비자들 사이에 구매 대란을 불러왔던 '표문 막걸리'를 25일부터 선보인다고 24일 밝혔다. 우선 서울·경기 지역 점포에서 판매를 시작해 추후 전국으로 확대한다는 계획이다.

표문 막걸리는 대한제분과 한강주조가 컬래버한 상품이다. 대한제분의 브랜드 '곰표'를 뒤집어 '표문'으로 표기한 것으로, 보통 막걸리를 거꾸로 뒤집어 흔들어 마시는 데서 착안해 작명했다. 대한제분 마스코트 백곰과 특유의 감성적인 디자인 측면 외에도 국내산 밀 누룩의 다양한 향미와 쌀 본연의 단맛이 잘 어우러진 생막걸리로, 기분 좋은 산미와 부드럽고 깔끔한 목 넘김을 자랑한다. 생막걸리의 특성상 보관기간이 길어지면 단맛은 적어지고 탄산이 생겨 시간이 지날수록 드라이한 맛을 즐길 수 있다.

막걸리는 최근 '뉴트로(New+Retro)' 열풍를 타고 '아재술'을 넘어 '인싸술'로 인식되고 있다. 높은 도수의 쓴 주류를 대신해 구수하고 달달한 맛과 부드러운 목 넘김이 인기다.트렌드에 맞춰 세련된 디자인과 색다른 맛 등 차별화된 막걸리 신상품들은 인스타그램과 같은 SNS 채널의 업로드 콘텐츠로 활용되며 소비자들의 큰 호응을 얻고 있다.

GS25에 따르면, 막걸리 매출은 지난해 9월 전년 동기 대비 28.5% 증가한데 이어 올해 9월 또다시 40.1% 크게 신장했다. 특히 20~30대 MZ세대 고객이 차지하는 비중은 지난해 26.7%에서 올해는 35.6%로 크게 증가했다.

앞서 GS25는 '곰표밀식혜', '표문막걸리' 등 곰표 시리즈 상품들을 차례로 선보이며, MZ세대 고객들을 눈과 입, 감성까지 사로잡을 ‘핫’한 상품 발굴에 집중하고 있다.

한편, 온라인 GS샵에서도 또 다른 곰표 브랜드 상품이 등장한다. GS샵은 다음달 첫째 주에 모바일 라이브커머스 '샤피라이브'를 통해 국내 대표 주방 브랜드 '해피콜'과 곰표가 컬래버한 텀블러 상품을 단독 론칭한다. 1+1 더블 구성(가격은 1만9900원)에 밀가루처럼 하얗고 뽀얀 외장 컬러에 곰표 시그니처 로고를 새겨 넣은 디자인으로 고객들에게 큰 호응을 받을 것으로 기대하고 있다.

