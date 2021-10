洪 "비리의혹 폭탄 후보 선택해선 안 돼…尹, 대선 승리해도 국정운영 불가능할 것"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 23일 "충분히 승리할 수 있는 준비되고 깨끗한 후보를 두고, 비리 의혹으로 더불어민주당 정권에 발목이 잡혀 있는 폭탄 후보를 선택해서는 안 된다"며 "‘후보 리스크’가 큰 사람을 선택하여 대선 전체를 위기에 빠뜨리는 위험을 자초할 이유가 없다"고 밝혔다.

홍 의원은 이날 대선캠프에서 가진 기자회견을 통해 "부도덕하고 부패한 이재명 민주당 대선후보를 이기기 위해서는 우리 당에서는 깨끗한 후보가 나가야 한다"며 "본인 부인 장모 등 이른바 ‘본부장 비리’ 의혹 후보로는 모처럼 맞이한 정권교체의 호기를 놓칠 수밖에 없다"고 주장했다.

그는 "민주당이 유독 윤석열 전 검찰총장만 공격하는 것은 비리 후보끼리 대선 구도를 만들어 ‘이재명 물타기 대선’을 획책하려는 의도"라면서 "이재명과 윤석열은 이른바 적대적 공생관계에 있다"고 말했다.

홍 의원은 "온갖 구설수와 비리로 대선 본선까지 버티지 못할 수도 있고, 설령 대선에서 승리하더라도 정상적인 국정 운영이 불가능할 것"이라며 "비리 없는 후보, 국정 능력이 풍부한 후보, 정치력이 있는 후보만이 이런 민주당의 공작을 헤쳐나갈 수 있고 대선 승리를 보장할 수 있다"고 주장했다.

한편 홍 의원은 윤 전 총장의 전두환 전 대통령을 두둔하는 듯한 내용의 발언과 이후 사과 논란 등과 관련해 "우리 당이 30년 동안 호남 안으려 한 노력을 물거품으로 만든 사람이 윤 전 총장"이라며 "그걸 수습하는 과정에서 또 국민들을 조롱했다. 명백한 해당 행위"라고 주장했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr