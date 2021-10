산은, 쌍용차 에디슨모터스에 "인수 협의 전 지원 요청 부적절"

강영권 에디슨모터스 대표 "산은에 7000~8000억 대출 희망"

[아시아경제 김진호 기자] 산업은행은 22일 에디슨모터스의 쌍용차 인수합병(M&A) 관련 자금지원 요청에 대해 불쾌감을 감추지 않았다. 사업성 검토도 하기 전에 언론을 통해 지원을 압박하는 것이 부적절하다는 것이다.

산은은 이날 입장문을 통해 "인수 관련 협의를 시작하기 전에 에디슨모터스가 언론을 통해 산은의 지원 필요성과 당위성을 일방적으로 주장하는 것은 부적절하다"며 이같이 밝혔다.

앞서 강영권 에디슨모터스 대표는 이날 진행된 기자간담회에서 “산은이 7000억~8000억원의 대출을 해줬으면 좋겠다고 요청했다”고 언급한 바 있다.

이에 산은은 "쌍용차는 현재 법원 및 회사 주관하에 회생 인가전 M&A가 진행 중으로 현재까지 법원 회사 또는 에디슨모터스로부터 어떠한 자금지원 요청도 받은 바 없다"고 선을 그었다.

이어 "자금지원은 국민의 부담으로 조성되는 만큼 에디슨모터스의 자금조달의 내용과 수준, 향후 사업계획에 대한 충분한 입증과 검토를 거쳐 지원여부를 결정하겠다"고 강조했다.

