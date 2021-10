[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원이 22일 윤석열 전 검찰총장에게 "밑천도 다 들통 났으니 결단을 하라"고 요구했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "王자 부적 선거에 이어 개사과까지 갈 데까지 간 야당 경선"이라며 이렇게 말했다.

그는 "야당 경선을 국민적 조롱감으로 만들고 모처럼 불기 시작한 야당 붐에 찬물 그만 끼얹으라"면서 "그만 두시고 매일매일 토리와 부인과 같이 인도사과 게임이나 하라"고 했다.

