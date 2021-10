강병원 더불어민주당 최고위원이 22일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석, 윤석열 국민의힘 대선경선 후보 관련 발언을 하고 있다.

윤 후보는 '전두환 옹호' 발언에 사과를 했지만 윤 후보측이 운영하는 사회관계망서비스(SNS)에 자신의 반려견에게 사과를 건네는 사진과 집안 나무에 사과를 끈으로 묶은 사진, 윤 후보의 어린시절 사진을이 함께 올려 사과를 요구하는 여론에 조롱 섞인 반응을 보인 것 아니냐는 비판이 이어지고 있다./윤동주 기자 doso7@