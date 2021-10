김 총리 "일상회복, '백신 완료자' 중심…고통 큰 업종부터 '과감한' 방역완화"(상보)

일상회복지원위원회

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 단계적 일상회복(위드 코로나)과 관련해 22일 "방역완화 조치는 그동안 고통이 컸던 업종이나 소외된 계층부터 그리고 감염확산의 위험이 낮은 시설부터 과감하고 적극적으로 취해나갈 예정"이라고 밝혔다. 아울러 "일상회복의 초기 단계에서는 백신접종 완료자를 중심으로 방역기준이 완화돼야 한다"고 덧붙였다. 구체적 시행계획은 다음 주 중 발표할 예정이다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 일상회복지원위원회를 주재하고 "매우 긴 시간 동안 국민들이 사회적 거리두기에 철저하게 협조하느라 많이 지치고 피로감도 누적돼 있다"며 "일상회복에 대한 국민들의 기대와 희망이 커지고 있는 것은 어쩌면 당연한 모습"이라며 이같이 밝혔다.

정부는 이번 주말을 기점으로 백신접종 완료율이 70%를 넘길 것으로 전망하고 있다. 김 총리는 "지난달 말 한 때 3000명대까지 치솟았던 확진자 규모도 최근 들어 뚜렷한 감소세를 보이고 있다"며 "단계적 일상회복의 출발점에 서서히 다가서고 있다고 판단한다"고 말했다. 이어 "위원회 논의 결과를 토대로 내주에는 구체적인 '단계적 일상회복 이행계획'을 국민께 소상히 보고드리겠다"고 덧붙였다.

김 총리는 일상회복 초기 '백신접종 완료자 중심의 방역완화'를 강조하면서 "감염 확산의 위험을 낮추면서 일상회복을 시작하려면 불가피한 선택"이라고 말했다. 이어 "이 과정에서 이른바 '접종증명·음성확인제'를 도입할 필요가 있다면, 미접종자나 건강상의 이유로 접종이 어려운 분들의 상황까지도 충분히 배려하면서 제도를 설계하고 운용해야 한다"고 부연했다.

그는 또 "일상회복은 시기를 몇 단계로 구분해 체계적으로 진행할 것"이라며 "앞으로는 중증화율이나 사망률과 같은 지표를 좀 더 비중있게 감안하고, 의료대응 체계도 이에 맞게 전환할 것"이라고 말했다. 그러면서도 '자율과 책임' 방역은 더욱 강화해야 한다고 강조했다.

김 총리는 "일상회복을 '방역수칙 완화'로만 보지 말고, 코로나로 인해 드리워진 사회 곳곳의 그늘을 걷어내는 일로 폭넓게 바라봐야 한다"며 "코로나 직격탄을 맞은 자영업자·소상공인의 상처를 치유하고 신속한 재기를 돕겠다"고 밝혔다.

마지막으로 "우리가 시작하게 될 단계적 일상회복은 신중하게 나아갈 수 밖에 없고, 국민이 만족하지 못하는 속도일 수도 있다"면서도 "각계 각층의 목소리를 최대한 담아 그때그때 소상히 설명하고 공감대를 얻어가며 일상회복의 여정을 이어가겠다"고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr