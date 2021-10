교보생명, '사람 중심의 이해관계자 경영' 글로벌기업에 전파

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 지속가능성을 위한 사람중심의 이해관계자 경영을 글로벌기업들에 전파했다고 22일 밝혔다.

교보생명은 주한유럽상공회의소(ECCK)가 21일 주최한 '지속가능한 발전 목표(SDGs) 세미나에서 '지속가능성 달성을 위한 우수기업' 자격으로 사람중심 이해관계자 경영과 ESG 활동에 대해 소개했다.

온라인으로 진행된 이 날 세미나는 윤열현 교보생명 대표가 내용을 발표하고, 허금주 신성장추진담당 전무가 세부적인 사항에 관해 설명하는 방식으로 진행됐다.

윤 사장은 "교보생명은 세계 최초의 교육보험 창안 등 설립 이래 사회적 가치 창출을 통한 지속가능경영을 실현하기 노력해왔으며 2008년 사람중심 이해관계자 경영을 접목했다"고 소개했다.

이어 "교보생명의 사람중심 이해관계자 경영은 지속가능성을 지향하고 있어 ESG(환경·사회·지배구조) 요소들이 이미 그 내용에 고루 녹여져 있다"며 "올해 ESG 종합지표를 구축하고 현장점검을 실시했으며 ESG 개선과제를 도출하고 추진해나갈 예정"이라고 밝혔다.

교보생명은 환경 분야에서 탈석탄 금융인 CDP(탄소정보공개프로젝트)에 가입했고, 녹색금융 등에 3조7000억여원을 투자했다. 사회 분야에서는 오픈 이노베이션, 소규모사업장 지원 서비스 등을 추진하며 고객 보호에 앞장서고 있다. 거버넌스 분야에서는 외부사외이사 비율이 2021년 기준 67%를 넘고 컴플라이언스 프로그램과 ESG위원회를 운영하고 있다.

