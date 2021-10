"이커머스서 우리 아이 위한 구매에는 지갑 잘 열었다"

마케팅 업무 자동화 솔루션 '빅인' 빅데이터 집계 결과

유아동 분야 구매 전환 5.05%로 가장 높아

가장 낮은 카테고리는 가구

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스에서 쇼핑을 할 때 유아동품, 반려동물 제품 등에 지갑을 잘 연다는 조사 결과가 나왔다. 인공지능(AI) 기반 마케팅 업무자동화 솔루션 '빅인'을 운영하는 빅인사이트(대표 홍승표)는 국내 이커머스 소비자들의 구매 전환을 다룬 '이커머스 트렌드 리포트'를 통해 이 같은 분석 결과를 밝혔다.

이 리포트는 올해 2월부터 7월까지 6개월 간 빅인을 이용한 이커머스 고객들의 단계별 행동 전환과 최종 구매 전환에 이르는 과정을 분석했다. 데이터 집계는 100개 쇼핑몰을 대상으로 했으며 해당 기간 동안 발생한 4억4300만 개 이상의 고객 행동 빅데이터를 토대로 했다.

리포트에 따르면 유아동품은 구매 전환율 5.05%, 반려동물 제품은 3.21%로 1, 2위를 차지했다. 개인의 만족을 위한 쇼핑보다 아이나 반려동물을 위한 상품 구매에 적극적인 점이 눈길을 끌었다. 이들 제품군은 높은 구매 목적성을 가진 경우가 많아 이와 같은 심리가 더욱 크게 반영된 것으로 풀이된다. 유아동 브랜드 중 한 곳은 조사 기간 최고 구매 전환율 13.44%를 기록하기도 했다. 반면 비교적 단가가 높은 제품군인 가구는 가장 낮은 구매 전환율(0.72%)을 보였다.

유입경로별 구매 전환율의 차이도 있다. 구매 전환율이 가장 높은 유입 경로는 자연 검색으로, 방문자 중 2.88%가 실제 구매로 이어졌다. 이메일을 통한 방문은 2.59%, 소셜 채널 관련 방문은 1.13%의 구매 전환율을 보였다. 홍승표 빅인사이트 대표는 "이커머스 마케팅 활동의 궁극적인 목표는 고객의 유치를 넘어서 소비자의 긍정적인 반응과 구매를 이끌어낼 수 있는 '유지'가 핵심"이라며 "구매 전환 과정에 대한 다각적인 분석을 담은 이번 보고서가 업계 종사자들의 업무를 서포트하는 역할을 하기를 기대한다"고 말했다.

