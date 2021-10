권성동 "윤석열 SNS 사과 사진, 약간의 재미를 가미한 것"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장 캠프의 선거대책본부장을 맡고 있는 권성동 국민의힘 의원이 윤 전 총장 사회관계망서비스(SNS)에 '사과' 사진이 올라온 것에 대해 "약간의 재미를 가미한 것"이라고 설명했다.

권 의원은 22일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "개인의 인스타그램이라는 것이 너무 무겁고 딱딱하면 재미가 없다. 공식 입장은 본인의 페이스북과 어제 기자회견에서 유감 표명을 한 것으로 보면 된다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "너무 심각하게 생각할 필요가 없다"고 부연했다.

전날 윤 전 총장이 전두환 전 대통령 관련 발언에 대해 '송구하다'고 밝힌 당일, 윤 전 총장의 SNS 계정인 '토리스타그램'에서 개에게 '사과'를 주는 사진을 공개했다가 삭제해 또 다시 논란이 됐다.

앞서 윤 전 총장은 또 다른 SNS 계정에 어릴 적 사진과 함께 "석열이형은 지금도 과일 중에 사과를 가장 좋아한다"는 문구가 올라와 빈축을 사기도 했다. 해당 게시글도 현재 삭제돼 있다.

이에 대해 정치권의 비판이 이어졌다. 유승민 전 의원 캠프의 권성주 대변인은 이날 논평으로 "누가 봐도 사진의 의미와 의도는 명확했다"며 "‘사과’는 개나 주라는 것"이라고 지적했다.

원희룡 전 제주도지사 캠프의 신보라 수석대변인도 논평으로 "사과마저 희화화하는 윤 전 총장 캠프에 경악을 금치 못한다"고 비판했고, 홍준표 국민의힘 의원 캠프의 여명 대변인도 "'사과는 개나 줘'가 아니면 무엇이란 말인가"라고 직격했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr