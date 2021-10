[2021 국감] 네이버 이해진 "국내 플랫폼 규제, 해외 업체와 경쟁 뒤쳐질 수 있어"

[아시아경제 강나훔 기자, 부애리 기자] 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)가 플랫폼 사업자가 규제 강도에 대해 "해외 업체와의 경쟁이 저해돼 시장을 잃게 될까봐 큰 두려움 있다"고 말했다.

이 GIO는 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회 종합감사 증인으로 출석한 자리에서 '한국의 플랫폼 규제 강도에 대해 어떻게 생각하느냐'는 윤영찬 더불어민주당 의원의 질문에 이같이 말했다.

그는 "사용자는 국경 관계없이 브랜드 선택하기 때문에 해외 업체와 경쟁이 벌어지고 있다"라며 "국내는 카카오·네이버가 독점한다기보다 유튜브, 인스타그램, 넷플릭스, 틱톡 등 해외업체가 들어와서 시장을 잠식해가고 있고 저희가 시장을 뺏기고 있는 상황"이라고 말했다.

이 GIO는 이어 "상생차원에서 규제도 겸허히 받아들이고 고민해야한다"면서 "시총은 커져 있지만 이동통신사보다 못한 수익 내는 상황에서 R&D도 해나가야하고, 스타트업 인수, 새로운 투자도 할 수 있어야 한다"고 강조했다.

국내 플랫폼 사업자들은 어떻게 글로벌 경쟁을 해야하느냐는 질문엔 이 GIO는 "굉장히 어려운 싸움이라 생각한다"라며 "매출의 25%를 연구개발(R&D) 비용에 투자하고 있지만 비용 규모는 큰 회사에 비할 바 안돼 고민이 많다. 웹툰, 메타버스 서비스를 빠르게 해외로 나가도록 하는게 해야할 일"이라고 말했다.

이 GIO는 '구글 갑질 방지법' 등 해외 빅테크 기업의 대한 규제가 국내 플랫폼 규제로 번질 수 있다는 우려도 나타냈다. 그는 "코로나에도 네이버와 카카오 여러 대응하면서 일조할 수 있던건 자국 서비스를 가지고 있었기 때문"이라며 "자칫 미국 기업에 대한 규제가 국내 기업 규제로 바뀌어 역차별이 생길까봐 걱정"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr