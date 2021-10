일자리 3.9만개 창출 약속한 구광모…"기업의 중요 소임"

[아시아경제 정현진 기자] 구광모 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 94,700 전일대비 500 등락률 -0.53% 거래량 157,172 전일가 95,200 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 LG, 디지털 혁신 아이디어 공유 'LG DX 페어' 개최"대면 회의·면접 문제없다"…기업들, 위드코로나 속도낼 듯LG, 스타트업 청년 창업가 발굴…메타버스 플랫폼 활용 close 회장이 21일 김부겸 국무총리를 만나 3만9000개의 일자리 만들겠다고 약속했다. 구 회장은 "기업의 가장 중요한 소임은 일자리 창출"이라면서 "미래 첨단 분야에 앞서 투자하고 좋은, 양질의 일자리를 창출해 나감으로써 기업의 역할을 다하겠다"고 말했다.

정부와 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 94,700 전일대비 500 등락률 -0.53% 거래량 157,172 전일가 95,200 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 LG, 디지털 혁신 아이디어 공유 'LG DX 페어' 개최"대면 회의·면접 문제없다"…기업들, 위드코로나 속도낼 듯LG, 스타트업 청년 창업가 발굴…메타버스 플랫폼 활용 close 그룹은 21일 오후 서울 강서구 소재 LG사이언스파크에서 '청년희망ON 프로젝트' 파트너십을 체결했다. 정부 측에서는 김 총리, 구윤철 국무조정실장 등이 참석했고, LG그룹 측에서는 구 회장, 권영수 부회장, 박일평 LG사이언스파크 사장, 이방수 사장 등이 참석했다.

구 회장은 "일자리 창출이 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 94,700 전일대비 500 등락률 -0.53% 거래량 157,172 전일가 95,200 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 LG, 디지털 혁신 아이디어 공유 'LG DX 페어' 개최"대면 회의·면접 문제없다"…기업들, 위드코로나 속도낼 듯LG, 스타트업 청년 창업가 발굴…메타버스 플랫폼 활용 close 를 넘어서서 사회 전반에 확산해 나가도록 하기 위한 고민도 계속해 나가고 있다"면서 "이를 위해서는 기업 뿐 아니라 학계, 중소기업, 협력업체, 청년 스타트업이 함께 참여하는 산업 생태계를 육성해서 함께 성장해 나가면서 일자리를 더해가는 이런 선순환 구조를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

구 회장은 또 "청년들과 함께 성장하는 것이 기업의 미래를 여는 일이자 나아가서 나라의 미래를 여는 길이라 생각한다"면서 "대한민국 청년들이 기업에서 실질적으로 많은 경험을 쌓고 교육을 얻고 도움이 되는 경험을 쌓으면서 나아가서는 글로벌 인재로 육성될 수 있도록 적극적으로 협력하겠다"고 강조했다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 94,700 전일대비 500 등락률 -0.53% 거래량 157,172 전일가 95,200 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 LG, 디지털 혁신 아이디어 공유 'LG DX 페어' 개최"대면 회의·면접 문제없다"…기업들, 위드코로나 속도낼 듯LG, 스타트업 청년 창업가 발굴…메타버스 플랫폼 활용 close 그룹은 향후 3년 간 직접 채용으로 연간 1만명씩 총 청년 3만명을 직접 채용하기로 했다. 기존 채용규모보다 약 10% 늘어난 것이다.

또 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 94,700 전일대비 500 등락률 -0.53% 거래량 157,172 전일가 95,200 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 LG, 디지털 혁신 아이디어 공유 'LG DX 페어' 개최"대면 회의·면접 문제없다"…기업들, 위드코로나 속도낼 듯LG, 스타트업 청년 창업가 발굴…메타버스 플랫폼 활용 close 커넥트, 오픈랩 등 스타트업 분야에 1500억원 투자해 향후 3년 간 약 2000개의 일자리를 창출한다. 아울러 채용계약학과 등 산학연계 프로그램을 배터리·인공지능(AI) 등 전공까지 확대해 5800개, ESG(환경·사회·지배구조) 프로그램 등을 통해 1200개의 청년 일자리를 각각 창출하겠다고 밝혔다.

김 총리는 모두발언에서 "청년일자리 프로젝트에 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 94,700 전일대비 500 등락률 -0.53% 거래량 157,172 전일가 95,200 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 LG, 디지털 혁신 아이디어 공유 'LG DX 페어' 개최"대면 회의·면접 문제없다"…기업들, 위드코로나 속도낼 듯LG, 스타트업 청년 창업가 발굴…메타버스 플랫폼 활용 close 가 크게 화답해줘 감사하다. 4차 산업혁명 시대를 준비할 수 있는 좋은 일꾼을 키워주겠다고 해 감사하다"면서 "기업과 정부가 함께 힘을 모아서 청년 일자리를 늘려서 대한민국의 미래를 위한 투자를 해보자"고 말했다. 아울러 청년 맞춤형 인재양성, 청년 기술창업 활성화 등을 위한 정책을 조만간 발표하겠다고 덧붙였다.

이날 파트너십 체결은 KT, 삼성에 이어 세 번째 이뤄진 것이다. 세 기업이 창출하겠다고 약속한 청년일자리 개수는 총 8만1000개다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr