[아시아경제 지연진 기자] CSA 코스믹 CSA 코스믹 083660 | 코스닥 증권정보 현재가 1,285 전일대비 5 등락률 +0.39% 거래량 81,038 전일가 1,280 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 CSA코스믹, 15억원 규모 3자배정 유상증자 결정드디어 찾았습니다! 초대형 바이오 대장株! 글로벌 제약사 연이은 계약 체결!흑자전환에 성공한 CSA코스믹 앞으로는? close 는 오는 12월1일 오전 9시 서울 강남구 씨에스에이스믹 지하 1층 회의실에서 일부 정관 변경과 사내외 이사 선임을 위한 임시주주총회를 개최한다고 21일 공시했다.

