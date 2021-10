속보[아시아경제 김봉수 기자] 한국형 우주 발사체 누리호의 발사가 1시간 연기됐다.

용홍택 과학기술정보통신부 제1차관은 21일 오후 2시30분 전남 고흥군 나로우주센터 브리핑룸에서 최종 발사관리위원회 결과를 설명하면서 당초 잠정 예정했던 오후 4시보다 1시간 늦은 오후 5시에 누리호를 발사하기로 했다고 밝혔다.

용 차관은 이에 대해 "발사대 하부 시스템 및 밸브 점검에 추가적 시간 소요됐기 때문"이라고 설명했다. 이어 "강풍 등으로 누리호가 견딜 수 있는 하중보다 커질 경우 일정을 변경할 수 있다"면서 "발사 10분전부터 발사 자동운영에 들어가게 돼 있는데, 안전하고 신뢰할 수 있는 누리호 발사를 위해 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

