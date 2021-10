라이프스타일 쇼핑몰…AK플라자 광명점 29일 개장

[아시아경제 이승진 기자] 광명시에 일상 속 특별함을 선사하는 라이프스타일 쇼핑몰이 들어선다. AK플라자는 오는 27일 프리 오픈을 거쳐 29일 경기도 광명시 일직동에 ‘AK플라자 광명점’을 그랜드 오픈한다.

AK플라자 광명점은 홍대점, 기흥점, 세종점에 이어 AK플라자가 4번째로 선보이는 쇼핑몰이다. 광명점은 지하 2층과 지상 4층을 포함해 총 6개 층으로 구성됐다. 영업면적은 4만6305㎡(약 1만4007평)로 AK플라자가 운영하고 있는 쇼핑몰 지점 중 가장 큰 규모를 자랑한다.

수도권 지하철 1호선과 KTX 광명역을 비롯, 5개의 주요 고속도로가 만나는 교통의 요충지에 위치해 접근성도 좋다.

광명점의 시설 구성을 살펴보면 △체험·엔터 △F&B(식음료) △생활패션 △스포츠·잡화 등 고객들의 일상과 연결된 시설이 전체 매장의 약 70%를 차지하고 있다. AK플라자 최초로 반려동물과 함께 이용할 수 있는 점도 특징이다.

다양한 고객의 수요에 맞춰 온가족이 즐길 수 있는 시설도 한데 모았다. 유명 베이커리 매장부터 캐주얼 다이닝까지 다양한 F&B 브랜드는 물론 키즈, 펫, 프리미엄 가전, 스마트 IT, 모빌리티 등 다양한 생활 밀접 브랜드들을 선보인다. 지하 2층에는 프리미엄 가전 가구 및 인테리어 브랜드가 대거 입점한다.

김재천 AK플라자 대표는 "AK플라자는 광명점을 찾아 주시는 고객분들의 라이프스타일에 맞춘 다양한 콘텐츠와 풍부한 시설들로 쇼핑에서 힐링, 문화까지 다채로운 경험을 선사하겠다"고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr