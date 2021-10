한공회, 아카데미 교육사이트 개설...데이터·ESG 교육

[아시아경제 박지환 기자] 한국공인회계사회가 ‘KICPA 아카데미 교육사이트’를 개설하고 수강생을 모집한다고 21일 밝혔다.

오는 29일까지 수강생을 모집한다. 교육과정은 다음달 1일부터 진행한다.

초기에 개설되는 교육과정은 데이터 분석(Data Analytics) 아카데미 1기와 ESG 아카데미 1기 교육과정이다. 최근 데이터 분석과 ESG에 대한 사회적 관심과 늘어나는 수요에 대응하고, 관련 교육이 업무에 필요하다는 회원들의 의견을 적극 반영했다.

Data Analytics 아카데미 1기는 데이터 분석에 필요한 파이썬·판다스·정규식·데이터베이스·Power BI의 5개 과목과 선택 코스(택1) 인 Fraudit·IDEA 의 2개 과목으로 구성된다. 아카데미 과정은 동영상 강의와 Zoom 실시간 강의로 이뤄진다. 컴퓨터를 활용한 감사기법을 실무에 적용할 수 있도록 체계적인 커리큘럼으로 준비했다. 수강대상은 회계사 회원 20명이다.

ESG 아카데미 1기는 3개의 코스(기초·전문가·인증과정)로 구성된다. △ESG 개요 △ESG 관련 회계 및 세무 △ESG 평가 및 투자 △ESG 보고·공시 △ESG 인증 등의 내용을 다룬다. 총 28개의 강의를 제공한다.

교육은 다음달 1일부터 내년 1월6일까지 진행할 예정이다. ESG 실무를 담당하고 있는 회계법인, 컨설팅업체, 기업지배구조원, 회계기준원 소속의 전문가 20인이 강사로 참여해 교육의 질을 한층 높일 것으로 기대된다. 수강대상은 회계사 회원 200명이다.

수강신청은 KICPA 아카데미 교육사이트에서 회원가입 후 선착순으로 마감된다. 수강 회원들은 회원 연수시간을 인정받는다.

한공회 관계자는 “신설 교육사이트를 통해 회계사 회원들이 역량을 기르고 업무 범위를 확장하는 기회가 됐으면 한다”며 “향후 교육 과목도 추가하고, 수강 대상도 일반인으로 확대하는 등 교육 사업에 힘을 쏟을 계획”이라고 말했다.

