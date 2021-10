CJ온스타일 리빙 PB 앳센셜, '벨베르 패브릭 소파' 출시

벨벳 원단 기반 개발한 특수 패브릭 적용

등받이 분리해 다양한 모듈 구성 가능

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일 리빙 자체 브랜드(PB) '앳센셜'은 신규 가구 '벨베르 패브릭 소파'를 출시한다고 21일 밝혔다.

오는 27일 CJ온스타일 대표 기획 프로그램 '최화정쇼'에서 출시하는 '앳센셜 벨베르 패브릭 소파'는 벨벳 원단을 기반으로 개발한 특수 패브릭을 적용했다. 얼룩 등을 물로 쉽게 닦을 수 있는 이지 클린과 생활 방수가 가능하다. 아이와 반려동물로 인한 스크래치 걱정도 적다. 소파 꺼짐을 최소화하고 편안함을 더하기 위해 포켓 스프링을 좌방석에 내장했다. 소파 등받이 쿠션은 분리 가능해 다양한 모듈 구성도 가능하다. 이 소파는 한국의류시험연구원(KATRI)을 통해 5대 유해물질 테스트와 알러지성 염려 테스트 등의 검사를 완료했고, 유럽 오코텍스 인증도 받았다.

이 제품은 3인·4인·6인 코너형 중 사이즈를 선택 가능하며 색상은 그레이·민트블루·라이트베이지를 준비했다. 방송 중 구매 고객 대상 동일 소재 및 색상의 쿠션 2개를 추가 제공한다. 앳센셜 소파를 체험할 수 있는 팝업 공간도 마련했다. 다음달 12일까지 브런치 카페 '쓰리버즈' 센트럴시티점에서 만나볼 수 있으며 SNS 인증샷 이벤트 등을 통해 다양한 경품도 증정한다.

한편 앳센셜은 2019년 첫 선을 보인 CJ온스타일 리빙 라이프스타일 PB다. 브랜드 첫 상품 침구를 시작으로 토퍼, 매트리스 등 수면 제품 라인업을 완성했고 소파, 카페트, 커튼 등 리빙 아이템 등 브랜드 포트폴리오를 확장하고 있다. 앳센셜은 출시 2년 만에 브랜드 누적 주문 금액 550억원을 돌파했다.

출시 2주년을 기념해 오는 25일부터 CJ온스타일 모바일 애플리케이션(앱)에서 앳센셜 기획전도 진행한다. 브랜드 대표 상품을 최대 50% 할인된 가격에 만날 수 있다.

