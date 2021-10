한국필립모리스, '아이코스 스토어 광화문점' 체험형 공간으로 탈바꿈

[아시아경제 이승진 기자] 한국필립모리스가 아이코스 스토어 광화문점을 4년만에 재단장 한다고 21일 밝혔다.

새롭게 단장한 아이코스 스토어 광화문점은 기존 아이코스 기기 별 제품군을 단순 진열해 판매하던 방식과는 달리 고객 맞춤형 체험 공간을 별도로 만들어 차별화했다. 가장 큰 변화는 성인 아이코스 이용자들을 위한 ‘아이코스 전용 공간’이라는 휴식 구역을 만들었다. 직접 눈으로 보고 만질 수 있는 오프라인 매장의 장점은 살리고, 성인 아이코스 사용자들이 잠시나마 휴식도 취하고 간단한 사무업무 처리도 할 수 있도록 공간을 제공한다는 방침이다.

더불어 아이코스가 새롭게 선보인 ‘새로운 브랜드 세계’ 콘셉트에 맞춰 보다 만족스러운 경험, 보다 나은 일상으로의 변화란 브랜드 방향성을 담은 고객 접점 요소들을 한층 더 강화했다.

이를 위해 ▲최신형 아이코스 기기를 체험하며 편안한 공간에서 휴식 ▲아이코스 사용을 위해 성향 및 기호에 따른 맞춤 추천 ▲쉽고 편리한 기기 관리 노하우 ▲구매 전 아이코스 체험 등 다양한 니즈를 가진 성인 고객들에게 맞춤 전문응대를 통해 기기 별 특장점 설명과 추천 상품 제안 및 A/S등의 서비스를 제공한다. 비연소 제품 전문 코치의 맞춤 응대를 통해 기기 별 사용방법과 전문 클리닝 서비스에 대해서도 배워볼 수 있으며, 나만의 아이코스를 만드는 다양한 액세서리도 구매 가능하다.

백영재 한국필립모리스 대표는 "오프라인 공간에서만 누릴 수 있는 최적의 서비스를 제공하는 새로운 형태의 매장으로 탈바꿈하고자 광화문점 리뉴얼을 진행했다"며 "쇼핑뿐만 아니라 매장 내에 준비된 다양한 볼거리, 체험거리들을 통해 흡연을 지속하기를 원하는 성인 흡연자들로 하여금 일반담배 흡연을 중단하고 과학적으로 검증된 비연소 제품으로의 전환 계기가 되는 의미 있는 장소가 되었으면 한다"고 말했다.

한국필립모리스는 현재 광화문점을 포함해 가로수길점, 스타필드 고양점, 부산 센텀점, 판교점, 현대백화점 부천중동점, 현대아울렛 남양주점, 광주 상무점 및 일렉트로마트 내 7개 샵인샵 등 총 15개의 공식 아이코스 스토어 매장을 운영 중이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr