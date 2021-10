아워홈, ‘플렉스 테이블’…“한 끼 식사의 즐거움”

[아시아경제 문혜원 기자] 아워홈은 지난 20일 구내식당을 찾은 고객들에게 색다른 즐거움을 선사하는 ‘아워홈 플렉스 테이블’ 이벤트를 열었다고 21일 밝혔다.

플렉스 테이블은 코로나19 장기화로 지친 고객들에게 신선한 경험을 제공하고, 매일 바쁘게 돌아가는 일상에서 ‘한 끼 식사의 즐거움’을 전하고자 기획한 캠페인이다.

아워홈은 플렉스 테이블 캠페인을 위해 TF(태스크포스)를 신설했다. TF는 최근 온·오프라인에서 주목받는 스타 셰프와 인플루언서, 외식 브랜드들과 협업을 기획하고 추진한다. 이를 통해 특별 메뉴와 이벤트 등을 꾸준히 개발하여 구내식당을 찾은 고객에게 신선한 경험을 제공할 계획이다.

아워홈은 구독자 136만 CJ ENM 다이아 티비(DIA TV) 파트너인 유명 유튜브 먹방 크리에이터 ‘산적TV 밥굽남’과 협업해 지난 20일 여의도 소재 구내식당에서 아워홈 플렉스 테이블 이벤트를 열었다.

이 날 인기 메뉴는 밥굽남의 시그니처인 돈마호크를 활용한 ‘돈마호크카츠’ 였다. MZ세대 사이에서 유명한 밥굽남이 조리사이자 영양사로 변신해 배식까지 참여, 구내식당을 이용하는 고객들로부터 뜨거운 관심을 받았다.

