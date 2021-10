"가을 한파 효과" 롯데홈쇼핑, '대한민국 광클절' 주문 급증

행사 5일 만에 주문 건수 110만건 돌파

모바일 이용자 수 평월 대비 30% 증가

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 지난 14일부터 업계 최대 규모로 진행 중인 쇼핑 행사 '대한민국 광클절'이 5일 만에 주문 110만건을 돌파하며 초반 흥행에 성공했다고 21일 밝혔다.

3회차를 맞이하는 '광클절'은 쇼핑 지원금 총 110억원을 제공하고, 총 5000억원 규모의 할인상품을 선보이는 초대형 쇼핑 행사다. 행사 5일(14~18일)동안 주문 건수 110만건을 돌파했다. 모바일 이용자 수와 평균 체류 시간도 평월 대비 30% 이상 증가했다. 신규 고객도 행사 기간 동안 약 30% 이상 증가, 애플리케이션(앱) 다운로드 수도 2배 이상 신장했다.

지난 광클절에는 코로나19로 식품, 가전 수요가 높았던 반면 이번 행사는 당일부터 시작된 '가을 한파'와 눈앞으로 다가온 '위드 코로나' 영향으로 패션, 여행상품으로 수요가 몰렸다. 회사 측은 "MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥한 타임특가는 연일 조기 매진을 기록했다"며 "메타버스 트렌드를 반영한 가상모델 '루시' 홍보 영상은 200만 뷰를 기록, 다양한 고객층 확대에도 효과를 얻었다"고 말했다.

타임특가로 '스탠바이미', '발렌시아가 스피드러너 스니커즈', '애플워치' 등을 선보여 준비된 물량이 조기 소진됐다. TV방송은 겨울 시즌 의류를 집중 편성한 '아우터 특집전' 등 'LBL', '라우렐', '폴앤조', '말로' 등 단독 패션 브랜드가 매회 방송마다 약 3만세트씩 판매됐다. '보이로 전기요', '베어파우 부츠', '지프 다운재킷' 등 방한용품들도 인기를 끌며 방송마다 각 2만세트씩 판매됐다. 지난 17일에는 2회에 걸쳐 진행된 터키, 스페인 여행 패키지 판매방송이 누적 주문 건수만 약 3만건, 주문금액 65억원을 기록했다. 이외에도 모바일TV '엘라이브'에서는 '에르메스 테이블웨어', '에르메스 시계', '구찌 숄더백' 등을 할인가에 선보여 주목 받았다.

행사는 오는 24일까지 이어진다. 21일부터 '광클번쩍' 타임특가를 통해 '다이슨 에어랩', '나이키 데이브레이크 운동화', '버버리 아우터' 등을 할인 판매한다. TV방송은 아모레퍼시픽 럭셔리 브랜드 '설화수'를 업계 단독으로 유치해 한정판 신상품을 선보이고, 양털부츠 전문 브랜드인 '어그(UGG)'는 시그니처 상품을 업계 최초로 출시한다. 유명 가전 브랜드 '다이슨', '일렉트로룩스' 등도 광클절 특별 혜택 구성으로 판매한다. 오는 24일 오후 9시30분 진행되는 패션 전문 프로그램 '엘쇼'에서는 '폴앤조 헝가리 구스코트' 등 단독 브랜드의 겨울 시즌 주력 상품과 '에르메스 향수' 등을 특별 혜택으로 선보일 예정이다.

윤지환 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 "롯데홈쇼핑 대표 쇼핑 행사인 '대한민국 광클절'이 지난 시즌에 이어 초반부터 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다"며 "최신 트렌드, 프리미엄 상품으로 주력한 이번 행사를 성공적으로 마무리 하고, 앞으로 '광클절'을 블랙프라이데이에 버금가는 국내 대표 정기적인 쇼핑 행사로 성장시켜 나갈 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr