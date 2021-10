오리온, 쌀 과자 ‘안’ 베트남에서 누적 매출액 600억원 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 베트남에서 쌀 과자 ‘안’이 올해 9월까지 누적 매출액이 지난해 동기 대비 34% 성장하며 새로운 ‘K-스낵’ 브랜드로 주목 받고 있다고 21일 밝혔다. 특히 올해 9월에는 출시 이후 최고 월매출인 41억 원을 넘어섰으며, 오리온이 베트남에서 판매하고 있는 제품 중 초코파이에 이어 두 번째로 높은 매출을 달성하고 있다.

베트남에서 2019년 4월 출시한 쌀 과자 안은 출시하자마자 현지 쌀 과자 시장 내 2위로 올라섰다. 올해에는 지난해 13%대였던 쌀 과자 시장 내 점유율을 23%대까지 크게 끌어 올리며 시장 지배력을 높이는 데 성공했다. 출시 이후 누적 매출액은 600억 원을 넘어섰으며 누적 판매량은 1억 1600만 봉지를 돌파했다.

오리온 글로벌 연구소는 베트남을 비롯해 쌀을 주식으로 하는 동남아시아 시장을 타깃으로 하는 쌀 과자 개발에 심혈을 기울여 2년 만에 ‘안’을 완성했다. 달콤한 맛의 오리지널을 비롯해 해산물을 선호하는 현지 입맛에 맞춰 김맛, 가쓰오부시맛 등을 선보였다. 딱딱하지 않고 부드러운 식감의 자포니카 품종을 엄선하는 등 원료 선택에도 신중을 기했다. 직접 화덕에 굽는 방식을 도입해 바삭한 식감과 구수한 쌀 향을 극대화한 것이 특징이다. 코로나19 장기화로 집에서 머무는 시간이 늘며 온 가족이 즐기기 좋은 영양간식으로 자리잡은 것도 인기 요인이다.

안은 베트남에서의 인기를 바탕으로 몽골, 캄보디아, 필리핀, 인도, 남아프리카공화국 등에도 진출해 K-스낵으로 주목 받고 있다. 오리온은 올해 내 미얀마, 인도네시아에도 수출을 시작하는 등 점차 수출국을 확대해 나간다는 계획이다. 한국에서도 지난해 ‘구운쌀칩’으로 출시돼 담백하면서도 은은한 달콤한 맛으로 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.

오리온 관계자는 “쌀 과자 안이 차별화된 제품력으로 베트남에서 인기를 끈 데 이어 새로운 K-스낵으로 성장하고 있다”며 “꼬북칩과 함께 K-스낵 명성을 이어갈 수 있도록 글로벌 시장을 적극 넓혀 갈 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr