이마트24, 뮤직카우와 음악 저작권 선물 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 30~31일 세계 최초 음악저작권 거래 플랫폼 '뮤직카우'와 손잡고 음악 저작권을 선물하는 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

참여 방법은 이마트24 모바일 애플리케이션(앱) 이벤트 페이지를 통해 오프라인 매장에 부착된 딜리, 셜리 캐릭터를 카메라로 스캔하면 된다. 이후 뮤직카우 신규 가입 페이지로 연결되며 신규 가입하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 20명에게 저작권 1주를 선물한다. 해당 프로세스를 통해 뮤직카우에 신규 가입하는 고객 중 이틀 간 선착순 600명에게는 저작권 투자 시 현금처럼 사용할 수 있는 뮤직카우 2000캐시를 제공한다.

모바일 앱 증강현실(AR) 게임 이벤트도 진행된다. 다음달 2일까지 이마트24 모바일 앱 이벤트 페이지에서 참여하기 버튼을 누른 뒤 특정 상품을 카메라로 스캔하면 AR게임이 활성화된다. 게임은 1일 1회 가능하며, 게임 미션을 5번 성공하면 경품 행사에 자동으로 응모된다. 경품 행사에 응모된 고객을 대상으로 무작위 추첨을 통해 LG스타일러, 다이슨 청소기, 다이슨 헤어드라이기, 신세계 모바일상품권 1만원, 스타벅스 아메리카노를 선물한다.

이마트24 관계자는 "고객들이 음악 저작권, 증강현실 이라는 차별화 된 마케팅 요소에서 재미와 흥미를 느끼는 한편 옛날 게임을 연상케 하는 슈팅·점핑 게임을 통해 레트로 감성까지 느낄 수 있도록 이벤트를 기획했다"며 "편의점을 주로 이용하는 고객층의 니즈를 충족시키고 나아가 니즈를 발굴할 수 있는 마케팅을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

