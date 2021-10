탁현민 "역대 대통령 최초 전투기 비행한 文대통령…심장 쫄깃"

文, 대통령 최초 국산 전투기 타고 비행

[아시아경제 강주희 기자] 문재인 대통령이 20일 역대 대통령 중 처음으로 전투기에 탑승해 영공을 비행했다. 탁현민 청와대 의전비서관은 "심장이 쫄깃했다"고 소감을 밝혔다.

탁 비서관은 이날 페이스북에 올린 글에서 "대통령께서 탑승하신 순간 FA-50 전투기가 '공군 1호기 AIR FORCE-ONE'이 되었다"라며 이같이 말했다.

그는 "국산 경공격기 FA-50의 안전성과 우수성을 직접 홍보하셨다"라며 "충분한 사전교육과 예행 연습, 비상계획까지 세우고 훈련했지만 그래도 마지막 하기 하실 때까지 심장이 쫄깃했던 것은 사실이었다. (하악)"이라고 했다.

문 대통령은 이날 오전 경기도 성남시 서울공항에서 열린 2021 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 개막식장에 최초의 국산 전투기 FA-50를 타고 등장했다. 수원 공군기지에서 FA-50에 탑승한 문 대통령은 천안과 서울 상공을 비행한 후 서울공항에 착륙했다.

문 대통령이 직접 전투기에 탑승한 것은 국민과 외빈에게 국산 전투기의 안전성과 우수성을 홍보하기 위한 목적인 것으로 보인다. 문 대통령은 공군 비행관리 정책 규정상 탑승 절차를 준수하는 동시에 비행에 앞서 조종사와 비행계획, 항공장비 사용절차, 비상탈출 절차 등의 교육을 이수한 것으로 알려졌다.

문 대통령은 축사에서 "저는 오늘 대한민국 대통령 최초로 국산 전투기에 탑승해 우리 하늘을 비행했다"라며 "우리 기술로 개발한 FA-50의 늠름한 위용을 직접 체감할 수 있었다. FA-50은 세계로 수출되고, 우리의 영공도 굳건히 지키고 있다"고 강조했다.

