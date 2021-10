이재명 "대장동은 국민의힘과 토건세력이 연합한 커넥션"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 대통령 후보인 이재명 경기도지사가 두 번의 경기도에 대한 국회 국정감사를 거치면서 대장동 개발사업에 대한 국민들의 인식이 어느 정도 교정된 것 같다고 평가했다.

이 지사는 20일 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사를 마친 뒤 기자들과 만나 "가짜뉴스와 국민의힘의 정치적 선동 때문에 왜곡됐던 많은 사실들이 제대로 많이 교정된 것 같다"며 "곁가지를 흔들어서 줄기와 본질을 감추고, 거기에 대해서 의문과 의혹을 만들어 내려고 했고, 일정 부분 (국민의힘이)성공했다고 본다"고 운을 뗐다.

그는 하지만 "이번 국정감사를 통해서 우리 국민들께서 이 사건의 실상이 결국 국민의힘과 토건비리 세력의 연합으로 공공개발을 막고, 또 민관공동사업을 통해서 민간이 가지게 된 약 30%, 또는 40%의 이익을 나눠가진 사실상의 커넥션이라는 게 밝혀졌다"고 강조했다.

또 "원래 당연한 사실이었지만 많은 의혹들로 그 진상이 가려졌었는데 많이 제대로 실상을 이해하게 됐다는 점에서 제 입장에서는 기대 이상의 결과를 만들어 냈다고 생각한다"고 덧붙였다.

