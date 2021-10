25일까지 아이콘 정수기·노블 공기청정기 전시

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 오는 25일까지 DDP(동대문디자인플라자)에서 열리는 '2021 DDP 디자인페어'에 참가한다고 20일 밝혔다.

올해 3회째인 DDP 디자인페어는 소상공인과 디자이너의 상생 활로를 개척하는 디자인 전문 비즈니스 론칭쇼로 서울디자인재단이 주관한다.

코웨이는 전시관을 대표 혁신 제품인 노블 공기청정기와 아이콘 정수기로 꾸몄다. 송현주 코웨이 디자인센터장은 "이번 전시를 통해 건강하고 편리한 생활 환경을 만드는 코웨이만의 혁신 기술과 디자인 철학을 선보인다"며 "앞으로도 시대를 앞서는 혁신 제품과 디자인을 통해 고객에게 새로운 경험과 감동을 선사하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

